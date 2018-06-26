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В РФ рассматривают возможность создания сверхмощной ядерной торпеды – разработчик советского ракетного оружия
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26.06.2018 08:30
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Российская оборонная промышленность может вернуться к советскому
проекту по изготовлению торпед длиной 24 метра с ядерной
боеголовкой и дальностью хода 50 км, рассказал разработчик
советского ракетного оружия академик Шамиль Алиев. Алиев о развитии
ядерных технологий: Растет непредсказуемость и неопределенность
Скриншот: Зеркальный Мир / YouTube По его словам, сейчас есть
тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. В частности,
"пересматриваются взгляды [физика-теоретика Андрея] Сахарова на
изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с
ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км".Задача такого оружия –
уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде, отметил
Алиев.Ученый пояснил, что идея не была воплощена в СССР "не потому,
что плохо работала, а по причине отсутствия средств".Алиев признал,
что каждая новая сверхумная оружейная система – это
"плохая система, так как она все более совершенна и все более и
более опасна для мира и человека". Таким образом, "растет
непредсказуемость и неопределенность", резюмировал он.1 марта 2018
года во время обращения к Федеральному собранию прездент РФ
Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое
гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс,
"не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1
декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на
аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит
оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы
Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким
спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал
о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая была
проверена на полигоне в конце 2017 года.22 марта стало известно,
что новые вооружения получили названия. Боевой лазерный
комплекс назван "Пересвет", беспилотный подводный
аппарат – "Посейдон", крылатая ракета с ядерной
энергоустановкой получила название "Буревестник".В
апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,
что вероятность применения Россией ядерного оружия
растет. Он подчеркнул, что пока Кремль не изменит
политику, войска НАТО останутся у восточных границ и санкции против
РФ не будут отменены.
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