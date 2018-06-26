Российская оборонная промышленность может вернуться к советскому проекту по изготовлению торпед длиной 24 метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км, рассказал разработчик советского ракетного оружия академик Шамиль Алиев. Алиев о развитии ядерных технологий: Растет непредсказуемость и неопределенность Скриншот: Зеркальный Мир / YouTube По его словам, сейчас есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. В частности, "пересматриваются взгляды [физика-теоретика Андрея] Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км".Задача такого оружия – уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде, отметил Алиев.Ученый пояснил, что идея не была воплощена в СССР "не потому, что плохо работала, а по причине отсутствия средств".Алиев признал, что каждая новая сверхумная оружейная система – это "плохая система, так как она все более совершенна и все более и более опасна для мира и человека". Таким образом, "растет непредсказуемость и неопределенность", резюмировал он.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию прездент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая была проверена на полигоне в конце 2017 года.22 марта стало известно, что новые вооружения получили названия. Боевой лазерный комплекс назван "Пересвет", беспилотный подводный аппарат – "Посейдон", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название "Буревестник".В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность применения Россией ядерного оружия растет. Он подчеркнул, что пока Кремль не изменит политику, войска НАТО останутся у восточных границ и санкции против РФ не будут отменены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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