Перед Новогодними праздниками украинские предприятия устраивали экскурсии. Туристов пускали наблюдать как делают новогодние игрушки, выращивают украинские бананы и мандарины и делают кока - колу.

Составлен рейтинг предприятий, которые больше только посещали перед праздниками, передает со ссылкой на .

Фабрика игрушек в г. Клавдиево, Киевская Область

Входной билет стоил 30 гривен. Дополнительно оплачивали еще и мастер - класс с розмальову-ния игрушки, который каждому туристу обходился в 70 гривен. Также после экскурсии можно было посетить магазин елочных украшений. Там средний чек украинской семьи составил 600 гривен. Игрушки брали на подарки родным и близким.

Хотя фабрика работает весь год, экскурсии здесь устраивают перед праздниками. За день посещали фабрику не менее 1800 туристов из разных уголков Украины. Итак, дополнительный доход составил по меньшей мере 100 тысяч гривен ежедневно.

Особенно популярной фабрика становится в предновогодние дни. Этому поспособствовала удачная рекламная компания и автомобили с надписью "Праздник приближается".

Экскурсия на фабрику стоит 180 гривен. Организаторы обещают незабываемые впечатления. Відвіду-ность фабрики в праздники около тысячи человек.

Банановая ферма

Под Киевом создан настоящий "тропический уголок". На ферме можно увидеть как растут ба-наны, ананасы, мандарины и фейхоа. Часовая экскурсия обойдется в 150 гривен.

За день ферму посещают до 300 человек.

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