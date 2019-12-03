Погода, Новости, загрузка...
Стало известно, когда Трубу уволят из ГБР
03.12.2019 14:28
Труба уйдет из ГБР сразу же после вступления в силу закона о Бюро Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 