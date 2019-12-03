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Володимир Зеленський з перших днів президентства дивує «рекордами»: переміг на виборах з найвищими відсотками (73,22%), виконав обіцянку та зняв недоторканність, побив світовий рекорд за тривалістю спілкування з пресою... З останнього рекорду — швидкість падіння довіри. Згідно з даними КМІС, лише за осінь він втратив 21% довіри українців. Яким був досвід його попередників? Хто лідер розчарувань, з якою швидкістю падали їхні рейтинги та як зреагував сам Зеленський на погані відгуки з боку суспільства?