Художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс заявил о намерении уйти со своего поста в связи с обвинением в домогательствах. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает Журналисты ознакомились с письмом, которое 71-летний Мартинс направил руководящему совету балета. В послании говорится, что танцовщик "отрицает и продолжает отрицать свою причастность к каким-либо нарушений подобного рода". Мартинс заверил, что в полной мере сотрудничает с участниками расследования на этот счет, и выразил уверенность в том, что его невиновность будет доказана. "Я возражал и продолжаю отрицать, что я был связан с каким-то подобным случаем ненадлежащего поведения", — написал 71-летний Мартинс в письме, информируя совет директоров о своем увольнении. Председатель совета директоров Чарльз Шарф поблагодарил Мартинса за его вклад в работу труппы отметив, что совет "очень серьезно относится к обвинениям" против него. Шарф сообщил, что расследование, вероятно, будет вскоре завершено. По его словам, в ближайшее время создадут комитет, который займется поисками нового художественного руководителя. "Совет серьезно относится к обвинениям, выдвинутыми против него (Мартинса — Ред.), и мы ожидаем, что независимое расследование по этому поводу будет вскоре завершено", — заявил Шарф. В начале декабря 2017 руководитель балетной труппы New York City Ballet Питер Мартинс ушёл во временно вынужденный отпуск. Это произошло после того, как нью-йоркская труппа получила анонимное письмо с обвинениями в домогательствах в его адрес, после чего было начато внутреннее расследование, для проведения которого наняли независимую юридическую фирму. Напомним, американская актриса Эшли Джадд, которая обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, признана выдающимся представителем шоу-бизнеса в США в уходящем году. Почетное звание присудили ей в четверг руководство и журналистский коллектив информационного агентства The Associated Press.



