В американской университетской баскетбольной лиге (NCAA) прошел поединок с участием команды украинского легионера Богдана Близнюка, информирует со ссылкой на ФБУ.

Близнюк, который защищает цвета университета “Восточного Вашингтона” переиграл соперников из “Северной Дакоты” со счетом 77:64. Сам Близнюк за 37 минут на паркете отметился 29 баллами (11/13 двухочковые, 1/5 трехочковые, 4/5 штрафные) унес 4 подбора и исполнил по две передачи, перехват и блок-шот.

Отмечено, что университет Близнюка пока занимает 9 позицию в конференции “Big Sky” и имеет довольно призрачные шансы на попадание в “Мартовское безумие”.

Добавим, что Святослав Михайлюк и “Канзас” начнут 2018 матчем против “Тексас Теч” 3 января, а третий украинский представитель в NCAA Виталий Шибель, который играет за “Аризону Стейт” сыграет первый матч в новом году до 4 января, когда на выезде его команда встретится с “Колорадо”.

Напомним, представитель Львовщины Виктор Дидух стал победителем в номинации “Лучший теннисист-паралимпиец 2017” Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

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