Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре 2019 года применил к четырем банкам меры воздействия", - говорится в уведомлении.

В частности, Национальный банк применил к: АО «ЕПБ» как меру воздействия штраф в размере 400 тысяч гривень за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

АО «Мегабанк» как меру воздействия штраф в размере 200 тысяч гривень за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

АО «АБ «Радабанк» как меру воздействия штраф в размере 300 тысяч гривень за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

АО «Ощадбанк» как меру воздействия штраф в размере 200 тысяч гривень за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

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