С 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе. Сегодня вступили в силу соответствующие изменения в законодательство, передает со ссылкой на .

Отмечено, что осенью Совет национальной безопасности принял решение о новой системе в'езду иностранцев и лиц без гражданства из стран, которые несут риски для Украины.

В пограничной службе заявили, что эти правила касаются 70 государств, "откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства". Преимущественно это касается граждан России, пояснил секретарь .

"Среди этих стран нет представителей ЕС, или других западных государств. Преимущественно в перечне страны, которые имеют большой миграционный риск, у нас с ними визовый режим или там развиты экстремистские и радикальные движения, а также Россия", - заявил пресс-секретарь главы ГПСУ Олег Слободян.

Предполагается, что граждане России будут предварительно информировать о намерении'ехать в Украину, заполнив специальную форму. А при пересечении границы пройти биометрическую идентификацию.

В конце года заявил, что 157 пунктов пропуска на границе уже оборудовали средствами считывания биометрических документов и снятия отпечатков пальцев.

Напомним, частично эта система заработала 27 декабря 2017 года, когда ГПСУ запустила ее в тестовом режиме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира