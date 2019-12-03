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03.12.2019
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Метки: студенты, языковая политика, ВУЗЫ, русский язык.
3 декабря
Все це через законопроєкт, який депутати ухвалили в першому читанні. Він містить правки щодо мови освіти. Там є пункт, що для іноземних громадян навчання може бути іноземною мовою (зокрема, російською). Перш ніж судити: чи є це зрада, чи перемога, давайте подивимося на те, як відбувається таке навчання. Журналісти відправилися до Національного медичного університету імені Богомольця, в якому чимало іноземних студентів.