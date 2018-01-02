|Як сестри: Регіна Тодоренко показала свою маму (ФОТО)
|02.01.2018 06:33
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Шанувальники не очікували побачити зірку на Україні як мінімум рік, втім, Регіна повернулася з США в рідну Одесу, щоб в родинному колі відсвяткувати Новий рік та привітати з Днем народження свою маму Ірину.
В честь свята в Інстаграмі Регіни з'явилося фото з матусею і шанувальники, приєднавшись до вітань, заявили - зірка неймовірно схожа на маму, а пані Ірина виглядає немов старша сестра Регіни!
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