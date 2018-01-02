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Як сестри: Регіна Тодоренко показала свою маму (ФОТО)
02.01.2018 06:33
Українська співачка та телеведуча Регіна Тодоренко наприкінці 2017 року влаштувала чимало змін у своєму житті: зірка покинула шоу "Орел и Решка", а також переїхала у Лос-Анджелес, де навчається у Нью-Йоркській школі кіномистецтва та вже оголосила - мріє зняти власний фільм та отримати за нього "Оскар".

Шанувальники не очікували побачити зірку на Україні як мінімум рік, втім, Регіна повернулася з США в рідну Одесу, щоб в родинному колі відсвяткувати Новий рік та привітати з Днем народження свою маму Ірину.

В честь свята в Інстаграмі Регіни з'явилося фото з матусею і шанувальники, приєднавшись до вітань, заявили - зірка неймовірно схожа на маму, а пані Ірина виглядає немов старша сестра Регіни!

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