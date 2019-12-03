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Украина подписала десятилетний контракт по транзиту нефти из РФ
03.12.2019 15:23
Украина подписала договор до 2030 года на транзит нефти из РФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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