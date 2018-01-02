За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 5 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Об сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” несмотря на “Новогоднее перемирие” продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя, в частности, вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

“На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского. На Донецком направлении самая враждебная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополь соперник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецком оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

За минувшие сутки, сепаратисты 5 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Напомним, в столице Российской Федерации неизвестные задержали участника антитеррористической операции на востоке Украины Олега Негоду.

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