Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

«2 декабря, в Тарту на базе Академии Сил обороны начались масштабные киберучения НАТО. В учениях Cyber Coalition, которые пройдут до 6 декабря, принимают участие представители 27 из 29 стран НАТО, на месте также 6 партнеров альянса - Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция», - говорится в сообщении.

Уточняется, что учения Cyber Coalition проводятся в Эстонии в седьмой раз.

Страны-участницы представят почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса. В ходе учений будет разыгрываться близкий к реальности сценарий кибератаки, чтобы в тесной координации друг с другом участники предотвратили ее воздействие на жизненно важные системы государства, а также отработали взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

Напомним, Эстония первой из стран НАТО стала жертвой масштабной кибератаки в 2007 году. Она началась 27 апреля 2007 года во время обострения российско-эстонских отношений, связанных с переносом памятника Бронзовому солдату в Таллинне из исторического центра города на воинское кладбище. Скоординированная нападение хакеров на некоторое время вывела из строя сайты парламента Эстонии, министерств, банковских учреждений, средств массовой информации. Считаетеся, что эта кибератака была одним из наиболее организованных и массовых в истории Интернета.

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