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Как должны выглядеть суперкары для украинской зимы
02.01.2018 07:04
Как должны выглядеть суперкары для украинской зимы По теме:

Даже очень обеспеченные люди у нас предпочитают спортивный кроссовер классическому суперкару. Ведь состояние дорог, особенно зимой не позвояет ездить на таких машинах, пишет со ссылкой на .

Но один способный дизайнер знает как это исправить. Удивительно, но этот парень родом из солнечной Венесуэлы, где снег такая же редкость, как у нас хорошие дороги.

Выглядит такая техника спорно, странно, но интересно:

Mercedes-AMG «Unimog GT»

 

 

Так дизайнер видит мерседесовский спорткар скрещенный с их же суперуниверсальным внедорожником. Если бы такой существовал в реальной жизни – мог бороться за призы на Дакаре.

Caterham 620 snowmobile

 

 

Наследник принципов и конструкции Lotus Seven, этот сумасшедший снаряд для трека превратился в снегоход. Идеальный аппарат для покатушек по гоночной трассе, которую не успели очистить от снега.

TT RS Sport Quattro

 

 

С Ауди все не так серьезно – просто TT стилизоали под раллийную quattro из 80-х. Выглядит очень органично, корни дают о себе знать.

Aventador с отвалом

 

 

Когда очистить трассу от снега нужно ну очень быстро. Наши дорожники оценили бы такой для работы на карпатских перевалах.

GTC4 monster truck

 

 

Старик Энцо вращается в гробу со скоростью не ниже оборотов движков из Маранелло. Кузов от FF водрузили на раму с огромными колесами.

 

 

 







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