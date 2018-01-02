Даже очень обеспеченные люди у нас предпочитают спортивный кроссовер классическому суперкару. Ведь состояние дорог, особенно зимой не позвояет ездить на таких машинах, пишет со ссылкой на .

Но один способный дизайнер знает как это исправить. Удивительно, но этот парень родом из солнечной Венесуэлы, где снег такая же редкость, как у нас хорошие дороги.

Выглядит такая техника спорно, странно, но интересно:

Так дизайнер видит мерседесовский спорткар скрещенный с их же суперуниверсальным внедорожником. Если бы такой существовал в реальной жизни – мог бороться за призы на Дакаре.

Наследник принципов и конструкции Lotus Seven, этот сумасшедший снаряд для трека превратился в снегоход. Идеальный аппарат для покатушек по гоночной трассе, которую не успели очистить от снега.

С Ауди все не так серьезно – просто TT стилизоали под раллийную quattro из 80-х. Выглядит очень органично, корни дают о себе знать.

Когда очистить трассу от снега нужно ну очень быстро. Наши дорожники оценили бы такой для работы на карпатских перевалах.

Старик Энцо вращается в гробу со скоростью не ниже оборотов движков из Маранелло. Кузов от FF водрузили на раму с огромными колесами.

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