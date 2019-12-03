«Я не лох»: активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО • НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка • Япония купит остров для военных учений США • Сериал "Чернобыль" выиграл европейскую премию Rose d'Or Awards • После избрания Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией - Помпео • В Инсбруке туристы смогут ездить на общественном транспорте бесплатно • В Крыму количество учащихся с обучением на украинским уменьшилось в 150 развсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: протесты, Верховная Рада, Налоговый кодекс, предприниматели, ФОП, законопроекты. «Я не лох»: активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 463протесты, Верховная Рада, Налоговый кодекс, предприниматели, ФОП, законопроекты. Представители движения "SaveФОП" совместно с Федерацией профсоюзов Украины проводят митинг на площади Конституции под стенами Верховной Рады с требованием об отмене законов 128-IX и 129-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг), которыми физических лиц предпринимателей обязывают иметь кассовые аппараты. Протестующие называют эти реформы уничтожением упрощенной системы налогообложения и микропредпринимательства в целом. Фоторепортажи Популярные теги Динамо, досуг, женщины, традиции, мир, природа, Донбасс, туризм, оккупация, Шахтер, концерты, марш, беспорядки, Львів, Порошенко, США, милиция, парады, дизайн, транспорт, ВМС, тест-драйв, фотопроект, стихийные бедствия, юмор, кошки, Верховная Рада, Саакашвили, путешествия, церковь, Киев, праздники, Александр Зубко, АТО, учения, футбол, солдат, культура, Майдан, соревнования, музыка, акции, Карпаты, цирк, бизнес, политики, протесты, вера, Путин, фотографы, Сергей Смоленцев, Львов, митинги, выборы, знаменитости, технологии, Нацгвардия, портрет, животные, уикенд, суд, полиция, столкновения, пейзажи, ВСУ, город, политика, живопись, спорт, авиация, корабли, война, джаз, военная техника, заводы, зима, искусство, депутаты, дети, самолеты, катастрофы, автомобили, фотография, #Євромайдан, общество, Россия, НАТО, Дмитрий Дятлов, Одесса, экология, фотоконкурсы, архитектура, история, ЗСУ, фестивали, фотоподборки, мода, люди, выставки, аннексия Крыма Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Динамо, досуг, женщины, традиции, мир, природа, Донбасс, туризм, оккупация, Шахтер, концерты, марш, беспорядки, Львів, Порошенко, США, милиция, парады, дизайн, транспорт, ВМС, тест-драйв, фотопроект, стихийные бедствия, юмор, кошки, Верховная Рада, Саакашвили, путешествия, церковь, Киев, праздники, Александр Зубко, АТО, учения, футбол, солдат, культура, Майдан, соревнования, музыка, акции, Карпаты, цирк, бизнес, политики, протесты, вера, Путин, фотографы, Сергей Смоленцев, Львов, митинги, выборы, знаменитости, технологии, Нацгвардия, портрет, животные, уикенд, суд, полиция, столкновения, пейзажи, ВСУ, город, политика, живопись, спорт, авиация, корабли, война, джаз, военная техника, заводы, зима, искусство, депутаты, дети, самолеты, катастрофы, автомобили, фотография, #Євромайдан, общество, Россия, НАТО, Дмитрий Дятлов, Одесса, экология, фотоконкурсы, архитектура, история, ЗСУ, фестивали, фотоподборки, мода, люди, выставки, аннексия КрымаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи censor.net.ua Киев, Украина 03.12.2019



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