«Я не лох»: активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов
03.12.2019 15:50
«Я не лох»: активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов
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«Я не лох»: активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов
Представители движения "SaveФОП" совместно с Федерацией профсоюзов Украины проводят митинг на площади Конституции под стенами Верховной Рады с требованием об отмене законов 128-IX и 129-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг), которыми физических лиц предпринимателей обязывают иметь кассовые аппараты. Протестующие называют эти реформы уничтожением упрощенной системы налогообложения и микропредпринимательства в целом.