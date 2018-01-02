Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что очень похож премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Ляшко: Я способен искать компромиссы ради достижения результата Фото: Олег Ляшко / Facebook Возглавить страну Ляшко намерен "с Божьей помощью и когда решит украинский народ". Политик подчеркнул, что "способен искать компромиссы ради достижения результата"."В этом и заключается искусство политики. У меня в парламенте 20 депутатов. Как я могу провести решение в парламенте, когда для принятия решения нужно 226. Поэтому мне приходится договариваться даже со своими политическими оппонентами", – признался он.Ляшко рассказал, что сравнивает себя с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем."Я очень похож на него. У нас очень много общего. И все считают, что, если есть переселение душ, то Черчилль, наверное, в меня вселился", – отметил он.Во время президентской гонки в мае 2014 года Ляшко набрал 8,32% голосов и занял третье место. Очередные выборы главы государства в Украине должны пройти 31 марта 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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