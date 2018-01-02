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Ляшко: Если есть переселение душ, то Черчилль, наверное, в меня вселился
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02.01.2018 07:05
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что очень похож
премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Ляшко: Я
способен искать компромиссы ради достижения результата Фото: Олег
Ляшко / Facebook Возглавить страну Ляшко намерен "с Божьей помощью
и когда решит украинский народ". Политик подчеркнул, что "способен
искать компромиссы ради достижения результата"."В этом и
заключается искусство политики. У меня в парламенте 20 депутатов.
Как я могу провести решение в парламенте, когда для принятия
решения нужно 226. Поэтому мне приходится договариваться даже со
своими политическими оппонентами", – признался он.Ляшко
рассказал, что сравнивает себя с премьер-министром Великобритании
Уинстоном Черчиллем."Я очень похож на него. У нас очень много
общего. И все считают, что, если есть переселение душ, то Черчилль,
наверное, в меня вселился", – отметил он.Во время
президентской гонки в мае 2014 года Ляшко набрал 8,32% голосов
и занял третье место. Очередные выборы главы государства в Украине
должны пройти 31 марта 2019 года.
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