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Миллиардер Авен о Березовском: Герой смутного времени, но не для нынешней регулярной жизни
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02.01.2018 07:36
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Бывший министр внешних экономических связей РФ, председатель совета
директоров группы "Альфа-Банк" Петр Авен был знаком с российским
бизнесменом Борисом Березовским с 1977 года. Авен: У Березовского
было не очень хорошо с моралью Скриншот: tvrain.ru Он отметил, что
знал Березовского с 1977 года и познакомил его с рядом видных
политдеятелей. Авен опроверг информацию, что бизнесмен в 1999 году
повлиял на тогдашнего президента Бориса Ельцина во время выбора
преемника."Березовский не имел к этому никакого отношения. Вообще
никакого", – заверил он.Авен охарактеризовал Березовского как
"сложного человека, у которого было не очень хорошо с моралью"."Для
меня он после 2004 года, когда ритуально и последовательно говорил,
что Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) вот-вот
уйдет, уже выглядел смешно. Я к нему как серьезному политическому
пророку уже не относился", – рассказал он.Авен считает, что
"Березовский пытался сражаться с системой и имел безусловное
желание управлять страной", но управлять ею "со стороны" он бы
никогда не смог, потому что в России сменить "сакральную власть"
можно только путем революции.Он видит Березовского "героем смутного
времени" 90-х, но не 2000-х – менее пассионарных. "В этой
регулярной жизни, которая сегодня наступила, места Березовскому
нет", – подчеркнул он.Авен – автор книги "Время
Березовского", которая вышла в ноябре 2017 года, и является
сборником интервью с людьми, которые ближе всех знали Березовского.
Среди них: председатель правления компании "Роснано" Анатолий
Чубайс, прежний глава администрации президента РФ Александр
Волошин, коллега Авена по "Альфа-групп" Михаил Фридман,
медиаменеджер Демьян Кудрявцев, журналист Сергей Доренко и другие.В
рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии журнала
Forbes Авен занимает 24-е место с состоянием в $4,6
млрд.Березовский был советским и российским предпринимателем,
политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом
Путина. С 2001 года он находился в розыске по обвинению в
мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата
власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в
качестве политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в
марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия
следствия – самоубийство.Бизнесмен похоронен на кладбище
в британском графстве Суррей.
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