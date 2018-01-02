Бывший министр внешних экономических связей РФ, председатель совета директоров группы "Альфа-Банк" Петр Авен был знаком с российским бизнесменом Борисом Березовским с 1977 года. Авен: У Березовского было не очень хорошо с моралью Скриншот: tvrain.ru Он отметил, что знал Березовского с 1977 года и познакомил его с рядом видных политдеятелей. Авен опроверг информацию, что бизнесмен в 1999 году повлиял на тогдашнего президента Бориса Ельцина во время выбора преемника."Березовский не имел к этому никакого отношения. Вообще никакого", – заверил он.Авен охарактеризовал Березовского как "сложного человека, у которого было не очень хорошо с моралью"."Для меня он после 2004 года, когда ритуально и последовательно говорил, что Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) вот-вот уйдет, уже выглядел смешно. Я к нему как серьезному политическому пророку уже не относился", – рассказал он.Авен считает, что "Березовский пытался сражаться с системой и имел безусловное желание управлять страной", но управлять ею "со стороны" он бы никогда не смог, потому что в России сменить "сакральную власть" можно только путем революции.Он видит Березовского "героем смутного времени" 90-х, но не 2000-х – менее пассионарных. "В этой регулярной жизни, которая сегодня наступила, места Березовскому нет", – подчеркнул он.Авен – автор книги "Время Березовского", которая вышла в ноябре 2017 года, и является сборником интервью с людьми, которые ближе всех знали Березовского. Среди них: председатель правления компании "Роснано" Анатолий Чубайс, прежний глава администрации президента РФ Александр Волошин, коллега Авена по "Альфа-групп" Михаил Фридман, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, журналист Сергей Доренко и другие.В рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes Авен занимает 24-е место с состоянием в $4,6 млрд.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом Путина. С 2001 года он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в качестве политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство.Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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