Министр иностранных дел Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме для главы МИД России Сергея Лаврова выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене, передает со ссылкой на РИА “Новости”.

“В новом 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, постоянно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене, предпринимать усилия для строительства новой формы международных отношений, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве”, — отмечается в послании.

Китайский министр напомнил, что благодаря личной роли председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в прошлом году были достигнуты новые результаты в развитии российско-китайских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства.

“Стороны постоянно углубляют политическое взаимодоверие, повышают уровень прагматического сотрудничества, поддерживают тесный контакт по наиболее важным международным вопросам”, — подчеркнул Ван И.

Глава МИД КНР добавил, что стороны делают важный вклад в дело поддержания регионального и международного мира и безопасности, а также устойчивого развития.

Китай действительно поддерживает экономические и политические связи со многими автократиями. Но, по мнению большинства политологов, цель КНР не заключается в том, чтобы установить авторитарные похожие на свой режимы в той или иной стране, а в том, чтобы получать экономические преференции при любом режиме. Именно следовательно они всегда контактируют со всеми: и с властью, и с оппозицией; и с Украиной, и с Российской Федерацией.

Как ранее сообщало блокирование средств на счетах Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины по инициативе китайского кредитора — проблема, которая может привести само предприятие до критического состояния, а Украина-китайские отношения в целом — до кризиса.

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