В Кабмине утверждают, что зарплаты украинцев выросли на 18%, если сравнивать с 2013 годом. Но изменилась ли жизнь украинцев в лучшую сторону, выясняли журналисты ТСН.

Рост средней зарплаты означает, что сегодня среднестатистический украинец может себе позволить купить на 18% больше, чем раньше. Такого мнения придерживается министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

Но украинцы с этим не согласны. Люди убеждены, что вместе с зарплатами выросли и цены на продукты.

Да, в гривне зарплаты действительно выросли существенно: если в 2013 году средняя зарплата составляла 3 283 гривны, то в 2019 — 10 727 гривен. Но если пересчитать в доллары, то разница едва заметна: в 2013 — 411 долларов, в 2019 — 433 доллара.

Если говорить о продуктах, то в 2013 году средней зарплаты хватало на 7 потребительских корзин. В 2019 — на 6.

Кроме того, растут у украинцев и коммунальные расходы. Зарплаты в гривне выросли в 3,2 раза, а коммуналка — в 5,5 раз.

Улучшить ситуацию должна трудовая реформа. Но пока неизвестно, насколько сильными будут изменения и почувствуют ли их обычные украинцы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира