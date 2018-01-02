Задержанный, как свидетель, жених Ноздровской отказался давать показания

Задержанный, как свидетель, прежний жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался давать показания, сообщило Громадське.

"После приезда адвоката в участок полиции, мужчина сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной", – информирует Громадське на своем сайте в ночь на вторник со ссылкой на заявление самого В.Сергеева.

Вместе с тем В.Сергеев рассказал что они познакомились на работе.

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-му до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Немогли мы быть вместе. Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так ее любил ...", - сказал он.

Также В.Сергеев добавил, что в последний раз видел И.Ноздровскую в августе 2017 года у метро.

"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их было два, как она их называла основных. Плюс она очень заботилась о своей семье", - отметил В.Сергеев.

На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.

"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать ... не знаю честно", - сказал он.

Также В.Сергеев объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец.

Как ранее сообщил отец В.Сергеева – Виктор Сергеев, основанием подозрения Виталия стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения И.Ноздровской. "Полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием раньше разошлись", добавил В.Сергеев.

"Виталия вызвали в райотдел Вышгорода и допрашивают более 6 часов. Правоохранители также изъяли общее авто Виталия и отца (оформлено на отца) и забрали в Гостомель на экспертизу", сказал он.

В информации напоминается, что бывшего жениха И.Ноздровськой задержали.

Также В.Сергеев отметил, что в вечер исчезновения И.Ноздровской, 29 декабря, его сын был дома, с родителями и вместе они были до момента задержания.

"В последний раз, с Ириной говорила мама телефону, около 18.00. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей неудобно говорить. Около 20:00 Виталию позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь. Примерно в 21.00 Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее и продолжали поиски до 5 утра", сказано в сообщении.

Правозащитница И.Ноздровская, исчезнувшая три дня назад, найдена в понедельник мертвой в Вышгородском районе Киевской области.

"38-летняя жительница с.Демидов Вышгородского района… сегодня найдена бездыханной в местной речке… Сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова. Полковник полиции взял под личный контроль расследование смерти правозащитницы", - сообщается в понедельник на сайте отдела коммуникации управления Национальной полиции в Киевской области.

Имя погибшей в полиции не называют. Как отмечается в сообщении, ее тело будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, а по факту преднамеренного убийства уже открыто уголовное производство.

Народный депутат фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что речь идет об И.Ноздровской, которая долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, адвокат по образованию лично вела это дело, выступала в суде, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу 29 декабря Ирина пропала. А несколько часов назад ее тело нашли в реке Вышгородского района Киевской области", - рассказал М.Найем.

По его словам, у И.Ноздровской осталась дочь и пожилая мать. "Очень хочется думать, что убийц найдут. А на суд к Россошанскому, думаю, придет много неравнодушных граждан", - добавил М.Найем.