Сегодня в Украине в западных, а днем ​​также в Житомирской и Винницкой областях пройдет небольшой, в Карпатах и ​​Закарпатье - умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. На остальной территории - без осадков, передает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Температура днем ​​0-5 ° тепла, в южной части и на Закарпатье кое-где 6-9 ° тепла.

Также в первой половине дня в Украине кое-где туман.

Ветер юго-восточный, в западных областях днем ​​северо-западный, 5-10 м / с.

С утра и до самого вечера небо над Киевом будет скрыто за облаками, пройдет дождь.

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