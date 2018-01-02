|Сегодня в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях - дождь
|02.01.2018 07:56
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Сегодня в Украине в западных, а днем также в Житомирской и Винницкой областях пройдет небольшой, в Карпатах и Закарпатье - умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. На остальной территории - без осадков, передает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура днем 0-5 ° тепла, в южной части и на Закарпатье кое-где 6-9 ° тепла.
Также в первой половине дня в Украине кое-где туман.
Ветер юго-восточный, в западных областях днем северо-западный, 5-10 м / с.
С утра и до самого вечера небо над Киевом будет скрыто за облаками, пройдет дождь.
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