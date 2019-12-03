|Бывший лидер СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццы
|03.12.2019 16:47
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Бывший руководитель СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццы. За это ему заплатили около 1 млн долларов, пишет издание The Foreign Policy.
Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, организовала масштабную рекламную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом решили сделать Горбачева.
Бывший руководитель СССР долго колебался, но решил согласиться сниматься на своих условиях: в частности, наотрез отказался есть в кадре пиццу.
“Как прежний руководитель я просто не могу на это пойти“, - заявил Горбачев.
Вместе с Горбачевым в рекламе снялась и его внучка. Сколько Горбачеву заплатили за участие в рекламе точно не известно. Однко авторы статьи предполагают, что прежний руководитель ЦК КПСС получил около 1 млн долларов.