Бывший руководитель СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццы. За это ему заплатили около 1 млн долларов, пишет издание The Foreign Policy.

Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, организовала масштабную рекламную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом решили сделать Горбачева.

Бывший руководитель СССР долго колебался, но решил согласиться сниматься на своих условиях: в частности, наотрез отказался есть в кадре пиццу.

“Как прежний руководитель я просто не могу на это пойти“, - заявил Горбачев.

Вместе с Горбачевым в рекламе снялась и его внучка. Сколько Горбачеву заплатили за участие в рекламе точно не известно. Однко авторы статьи предполагают, что прежний руководитель ЦК КПСС получил около 1 млн долларов.

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