|
"Time"s Up".Женщины Голливуда запустили кампанию по противодействию сексуальным домогательствам
|
02.01.2018 08:07
|
Инициатива Time's Up призывает добиваться наказания для обидчиков,
большего присутствия женщин на руководящих должностях и повышение
зарплат для них. Активистки также призвали СМИ освещать случаи
домогательств во всех сферах деятельности. между инициаторов
кампании – Стрип Фото: ЕРА В письме говорится, что
домогательства будут продолжаться, поскольку "преступники и
работодатели" никогда не несут ответственности.ВВС News отмечает,
что активистки создали фонд правовой защиты, который уже собрал
более $15 млн. Средства направят на юридическую поддержку лиц, как
женщин, так и мужчин, которые подвергаются сексуальным
домогательствам на работе.К инициативе присоединись всемирно
известные актрисы: Кейт Бланшетт, Натали Портман, Эмма Стоун,
Алисия Викандер, Дакота Джонсон, Бри Ларсон, Эмма Уотсон, Саманта
Баркс, Мерил Стрип, Мила Кунис и дугие.В начале октября газета
The New York Times опубликовала расследование о сексуальных
домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных,
которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких
десятков лет. Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара
Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Люсия Столлер,
Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами
столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна.
По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в
домогательствах, достигло 40.Американский актер Энтони Рэпп,
мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен Дэниел Бил и
американский режиссер Тони Монтана заявили о
сексуальных домогательствах со стороны актера Кевина Спейси.
Также девять коллег актера по съемкам в сериале "Карточный
домик" сообщили, что он сделал съемочный процесс
"токсичным" и вел себя как "хищник".9 ноября пять женщин
обвинили американского комика Луи Си Кея в публичной
мастурбации. В специальном заявлении он признал, что женщины
им "восхищались" и он этим "безответственно пользовался".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира