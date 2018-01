Инициатива Time's Up призывает добиваться наказания для обидчиков, большего присутствия женщин на руководящих должностях и повышение зарплат для них. Активистки также призвали СМИ освещать случаи домогательств во всех сферах деятельности. между инициаторов кампании – Стрип Фото: ЕРА В письме говорится, что домогательства будут продолжаться, поскольку "преступники и работодатели" никогда не несут ответственности.ВВС News отмечает, что активистки создали фонд правовой защиты, который уже собрал более $15 млн. Средства направят на юридическую поддержку лиц, как женщин, так и мужчин, которые подвергаются сексуальным домогательствам на работе.К инициативе присоединись всемирно известные актрисы: Кейт Бланшетт, Натали Портман, Эмма Стоун, Алисия Викандер, Дакота Джонсон, Бри Ларсон, Эмма Уотсон, Саманта Баркс, Мерил Стрип, Мила Кунис и дугие.В начале октября газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет. Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна. По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в домогательствах, достигло 40.Американский актер Энтони Рэпп, мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен Дэниел Бил и американский режиссер Тони Монтана заявили о сексуальных домогательствах со стороны актера Кевина Спейси. Также девять коллег актера по съемкам в сериале "Карточный домик" сообщили, что он сделал съемочный процесс "токсичным" и вел себя как "хищник".9 ноября пять женщин обвинили американского комика Луи Си Кея в публичной мастурбации. В специальном заявлении он признал, что женщины им "восхищались" и он этим "безответственно пользовался". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



