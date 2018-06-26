|Сенцов отказался от врачей
|26.06.2018 08:38
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Украинский режиссер, арестант в России, Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев, передает "112 Украина".
Также она отметила, что Сенцов "встает и разговаривает".
Она заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.
Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.
Напомним, незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Защита Сенцова отметила ухудшение состояния здоровья режиссера. По словам сестры Олега, ему вводили литр глюкозы в день.
8 июня врачи провели осмотр Сенцова в колонии. Итоги осмотра не сообщили. Москалькова утверждает, что он за время голодовки "не только не потерял в весе, но и прибавил 2 килограмма", в то время как украинский омбудсмен Людмила Денисова позже со слов адвоката режиссера сообщила, что у Сенцова на фоне голодовки начались проблемы с сердцем и почками. Адвокат также заявлял, что Сенцов потерял 10 килограмм.
15 июня Денисова прибыла на Ямал для того, чтобы посетить Сенцова в колонии, однако ее к заключенному не пропустили.
Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка. Также сообщалось, что Денисову не пустили к украинскому журналисту Роману Сущенко.
20 июня Европейский суд по правам человека обратился к российским властям с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, а также порекомендовал ему прекратить голодовку.
25 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании Олега Сенцова. Ранее во время визита в Москву Ягланд заявлял, что Сенцов должен быть помилован на гуманитарных основаниях.
Отметим, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует во вторник посетить россиянина Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО, об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Там уточняется, что Москалькова также намерена встретиться с моряками судна "Норд", находящимися на территории Украины и не имеющими возможности пересечь границу с Россией и вернуться домой в Крым.
Ранее Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.