Украинский режиссер, арестант в России, Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев, передает "112 Украина".

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели совещание с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила она.

Также она отметила, что Сенцов "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень долгий срок", - отметила омбудсмен.

Она заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет дозволение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней," - отметила Москалькова.

Напомним, незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Защита Сенцова отметила ухудшение состояния здоровья режиссера. По словам сестры Олега, ему вводили литр глюкозы в день.

8 июня врачи провели осмотр Сенцова в колонии. Итоги осмотра не сообщили. Москалькова утверждает, что он за время голодовки "не только не потерял в весе, но и прибавил 2 килограмма", в то время как украинский омбудсмен Людмила Денисова позже со слов адвоката режиссера сообщила, что у Сенцова на фоне голодовки начались проблемы с сердцем и почками. Адвокат также заявлял, что Сенцов потерял 10 килограмм.

15 июня Денисова прибыла на Ямал для того, чтобы посетить Сенцова в колонии, однако ее к заключенному не пропустили.

Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка. Также сообщалось, что Денисову не пустили к украинскому журналисту Роману Сущенко.

20 июня Европейский суд по правам человека обратился к российским властям с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, а также порекомендовал ему прекратить голодовку.

25 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании Олега Сенцова. Ранее во время визита в Москву Ягланд заявлял, что Сенцов должен быть помилован на гуманитарных основаниях.

Отметим, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует во вторник посетить россиянина Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО, об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"В соответствии с договорённостями между президентом Российской Федерации В. В. Путиным и президентом Украины П. А. Порошенко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 26 июня планирует посетить осуждённого М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой", — сказано на сайте.

Там уточняется, что Москалькова также намерена встретиться с моряками судна "Норд", находящимися на территории Украины и не имеющими возможности пересечь границу с Россией и вернуться домой в Крым.

"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках", — говорится на сайте.

Ранее Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.





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