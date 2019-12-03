В 2019 году самой привлекательной страной для трудовой миграции украинцев оказалась Германия. В этой стране хотят работать около 40% украинцев.

Об этом свидетельствует исследование компании Info Sapiens, пишут в Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

Около 13% украинцев готовы пойти на авантюру при трудоустройстве за границу, между них — незаконное пересечение границы, работа без официального трудоустройства, работа на незаконном производстве, передача своих документов (паспорта) работодателю.

При этом нынешний опрос показал, что за последние три года количество пострадавших от торговли людьми в Украине составляет около 49 тыс.

Самые привлекательные для украинских заробитчан страны расположились следующим образом:

Германия (43% опрошенных).

Польша (35%).

Чехия (23%).

Италия (19%).

Канада (10%).

США и Россия (по 9%).

Отмечается, что с 2017-го привлекательность Германии и Чехии возросла, а России – упала.

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