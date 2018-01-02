Для співачки Джамали цей рік став знаковим не лише у професійному плані, але й в особистому житті: наприкінці квітня Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова, а нещодавно оголосила, що з коханим очікує народження первістка.



Напередодні Нового року переможниця "Євробачення 2016" розповіла про найбільш радісні моменти року, що минає, а також привітала фанів зі святами.



"Можна сміливо сказати, що рік був дуже щасливим та наповненим радісними подіями. Звичайно, багато прекрасних теплих моментів, пов'язаних з моїм особистим життям. Творче життя також було не менш бурхливим. У мене був приголомшливий сольний концерт у Палаці спорту, на який було знято телеверсію. Вийшли сингли I Believe in U, Любити, Сумую, які знайшли свого слухача. Важливою подією для країни було «Євробачення». Я щаслива, що Україна не зважаючи на всі складнощі успішно провела конкурс. У 2017 я отримали три премії YUNA: «Кращий соло-артист», «Краща пісня» (1944) і кращий дует («Заманили» з гуртом «ДахаБраха»). Приємно нести титул «Гордість країни» за версією журналу VIVA!", - ділиться радістю співачка.







"Моїм новим досвідом стала роль зіркового тренера проекту «Голос країни» та суддівство Нацвідбору на Євробачення-2017. Дуже багато соціальних проектів, серед яких найбільш масштабні – підтримка Міжнародної організації з міграції (я стала послом доброї волі з протидії торгівлі людьми) та судьба у соціальній кампанії «Обіцяй собі берегти себе», що покликана привернути увагу громадськості до проблеми раку молочної залози в Україні".







"Багато хто говорить, що 2017-й рік був важким. Мені здається, люди швидко забувають хороше і фокусуються на негативі. А хорошого і поганого в нашому житті завжди порівну. 2017-й для мене один з найщасливіших.







І я хочу подякувати всім вам! Без вас всі ці події не відбулися б. Адже я впевнена, що головне в житті - це люди, які тебе оточують, надихають, змінюють. Я вдячна режисерам, фотографам, журналістам і всім-всім, з ким пощастило працювати в році, що минає.



Моя найбільша подяка шанувальникам, які чекають нових пісень, кліпів та концертів, стежать за моєю творчістю та щиро радіють кожній перемозі!", - подякувала Джамала в мережі.









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