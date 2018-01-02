Вместо того чтобы разрешить кризис, декабрьские выборы в каталонский парламент, напротив, показали равенство сил сторонников и противников независимости.

Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся испанской казне в 1 млрд евро, сообщил министр экономики Испании Луис де Гиндос в интервью испанскому радио.

Убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения не санкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

По словам Луиса де Гиндоса, в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% до 0,4%.

«Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом; она была одним из локомотивов испанской экономики. Однако в четвертом квартале она превратилась в обузу», – заявил министр.

В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

Вместо того чтобы разрешить кризис, декабрьские выборы в каталонский парламент, напротив, продемонстрировали примерное равенство сил сторонников и противников независимости региона, что лишь дает почву для дальнейшей конфронтации.

В интервью в понедельник министр экономики Испании призвал каталонских сепаратистов покончить с «односторонними мерами» и сконцентрироваться на основных нуждах жителей региона.

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