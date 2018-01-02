Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром выросли в цене до 67,14 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:25, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,40%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,63 доллара за баррель, прибавив 0,35%.

Напомним, в конце прошлой недели Brent торговалась на уровне 66,87 долл. за баррель.

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