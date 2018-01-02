Министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано 11 января представит приоритеты итальянского председательства в организации.

С 1 января Италия приняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщается на сайте организации, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано 11 января представит приоритеты итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене.

Однако он уже сейчас известно, что Италии продолжит усилия по имплементации Минских соглашений. «Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения», – заявил глава МИД Италии.

Кроме того, будет продолжен «женевский формат» переговоров по Грузии, переговоры в формате «5+2″ по Приднестровью и работа Минской группы по Нагорному Карабаху.

Альфано подчеркнул, что ключевым приоритетом Италии на время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет «укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит «дух Хельсинки» и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества».

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