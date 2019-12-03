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Трамп считает, что может поладить с Россией
03.12.2019 17:50
Трамп заявил, что США и РФ могут ладить
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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