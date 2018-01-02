В понедельник, 1 января, в штате Риверс, расположенном в южной части Нигерии, группа неизвестных вооруженных людей открыла огонь по прихожанам, возвращавшимся из церкви. Об этом сообщили местные власти, передает Premium Times .

Происшествие случилось вскоре после полуночи в районе населенного пункта Омоку. Представители полиции не назвали точное количество жертв в результате инцидента. Однако, согласно информации директора администрации по вопросам морской безопасности Дакуку Петерсайда, погиб 21 человек.

Он добавил, что причиной стрельбы стала борьба за превосходство между группировками, которые поклоняются разным божествам. В настоящее время никто не взял на себя ответственность за атаку.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Соединенных Штатах Америки, в штате Денвер, в результате стрельбы ранения получили несколько полицейских и гражданских .

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