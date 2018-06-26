Слухи о желании украинского музыканта Святослава Вакарчука принять участие в выборах распространяют без его участия, считает российский музыкант Андрей Макаревич. Макаревич: В Украине есть требование на перемены Но там у каждого своя правда Фото: ЕРА . Такое мнение высказал российский музыкант Андрей Макаревич в эфире "Эха Москвы"."Я с ним знаком. Он замечательный музыкант. Он хороший малый очень. И я думаю, что всю эту клюкву [про выдвижение Вакарчука] кто-то развешивает без его участия", – рассказал он.Макаревич добавил, что не видит Вакарчука политиком."Главное, он себя не видит политиком. Ну зачем ему это нужно?" – подчеркнул он.Музыкант отметил, что украинцы все еще хотят перемен."Там есть требование на перемены Но там у каждого своя правда. Там слишком много мнений, как эти перемены устраивать", – подытожил он.Согласно результатам опроса, проведенного 11–22 мая социологической службой SOCIS, 7,3% опрошенных проголосовало бы в первом туре президентских выборов за Вакарчука, 8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.24 июня Вакарчук заявил, что охотники на существующую политическую систему должны "попасть в нее и уничтожить", чтобы она больше никогда не разъедала Украину, как раковая опухоль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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