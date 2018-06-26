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Макаревич о выдвижении Вакарчука в президенты Украины: Он себя не видит политиком. Ну зачем ему это нужно?
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26.06.2018 08:38
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Слухи о желании украинского музыканта Святослава Вакарчука принять
участие в выборах распространяют без его участия, считает
российский музыкант Андрей Макаревич. Макаревич: В Украине есть
требование на перемены Но там у каждого своя правда Фото: ЕРА .
Такое мнение высказал российский музыкант Андрей Макаревич в
эфире "Эха Москвы"."Я с ним знаком. Он замечательный музыкант.
Он хороший малый очень. И я думаю, что всю эту клюкву [про
выдвижение Вакарчука] кто-то развешивает без его участия", –
рассказал он.Макаревич добавил, что не видит Вакарчука
политиком."Главное, он себя не видит политиком. Ну зачем ему это
нужно?" – подчеркнул он.Музыкант отметил, что украинцы все еще
хотят перемен."Там есть требование на перемены Но там у каждого
своя правда. Там слишком много мнений, как эти перемены
устраивать", – подытожил он.Согласно результатам
опроса, проведенного 11–22 мая социологической службой
SOCIS, 7,3% опрошенных проголосовало бы в первом туре
президентских выборов за Вакарчука, 8,4% – за нынешнего
президента Украины Петра Порошенко.24 июня Вакарчук заявил,
что охотники на существующую политическую систему должны
"попасть в нее и уничтожить", чтобы она больше никогда не разъедала
Украину, как раковая опухоль.
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