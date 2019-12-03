Российские пропагандисты из федерального канала Россия1 снова начали нагло угрожать Украине. Случилось это в ходе программы “60 минут”.

Угрозы посыпались в ходе бурной дискуссии об ответе украинских политиков главе нелегитимной Госдумы РФ Вячеславу Володину, который ранее заявил о якобы возможном выходе из Украины нескольких областей.

“Украинские власти, будь они неладны, назвали председателя российской Госдумы русским дураком! Володин заступился за депутата Госдумы от "республики" Крым, его украинцы освистали на Совете по правам человека в Женеве. Спикер Госдумы всего-навсего призвал ценить права малых народов“, - заявил пропагандист Евгений Попов.

Затем россиянин выдвинул Украине новые территориальные претензии. В дискуссию вступила еще одна кремлевская пропагандистка и украинофобка Ольга Скабеева, которая также является женой Попова.

“В ответ киевские власти обрушили на Володина целый поток ругани. Среди этой ругани, например, угрозы принять пару российских областей в состав Украины. Вот так, одним махом. Кажется, ничего кроме оскорблений и идеи Зеленского забрать Крым у России при помощи Штатов накануне саммита в "нормандском формате" мы пока не услышали. А вы знаете, как мы поступим? Мы не будем обсуждать эти украинские глупости. Вот не симпатична нам идея отдавать украинцам сразу несколько областей“, - заявила Скабеева.

В ответ на это Попов заявил, что РФ без лишних разговоров может отобрать значительную часть суверенной Украины.

“Малороссию и Новороссию просто возьмем обратно и все! “, - сказал он. Скабеева согласилась со словами своего мужа.

“Возможно, почему бы и нет, - добавила она.

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