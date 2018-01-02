Удар ВВС Израиля был нанесен в ответ на ракету, выпущенную из
сектора Газа 1 января в сторону Израиля. Израиль нанес ответный
удар по сектору Газа Фото: ЕРА (архив) Издание отмечает, что удар
был нанесен в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа 1 января
в сторону Израиля.Предыдущий обмен ударами между Израилем и
ХАМАС состоялся 14 декабря.Отношения между сторонами обострились
после признания Иерусалима столицей Израиля со стороны
США.Движение ХАМАС признано террористической
организацией в Израиле, США, Европейском союзе, Канаде и
Японии. Группировка контролирует сектор Газа и борется с
Израилем в течение последних трех десятилетий.
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