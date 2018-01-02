Удар ВВС Израиля был нанесен в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа 1 января в сторону Израиля. Израиль нанес ответный удар по сектору Газа Фото: ЕРА (архив) Издание отмечает, что удар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа 1 января в сторону Израиля.Предыдущий обмен ударами между Израилем и ХАМАС состоялся 14 декабря.Отношения между сторонами обострились после признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США.Движение ХАМАС признано террористической организацией в Израиле, США, Европейском союзе, Канаде и Японии. Группировка контролирует сектор Газа и борется с Израилем в течение последних трех десятилетий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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