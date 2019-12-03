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СНБО по поручению Зеленского разработает шаги по реинтеграции Донбасса
03.12.2019 18:27
СНБО разработает комплекс мер по реинтеграции Донбасса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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