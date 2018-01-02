Президент Франции Эммануэль Макрона 8-10 января с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, передает со ссылкой на РИА "Новости". "По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент Франции Эммануэль Макрона с 8 по 10 января с официальным визитом в Китай", - цитирует официального представителя МИД КНР Лу Кана Центральное телевидение Китая. Как ранее сообщало информационное агентство лидеры Германии и Франции планируют до марта 2018 одобрить общие положения по реформе еврозоны. Также министр иностранных дел Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме главы МИД России Сергея Лаврова выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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