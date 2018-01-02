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"Time"s Up". Женщины Голливуда запустили кампанию по противодействию сексуальным домогательствам
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02.01.2018 08:52
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Инициатива Time's Up призывает добиваться наказания для обидчиков,
большего присутствия женщин на руководящих должностях и повышения
зарплат для них. Активистки также призвали СМИ освещать случаи
домогательств во всех сферах деятельности. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке между инициаторов кампании –
Стрип Фото: ЕРА В письме говорится, что домогательства будут
продолжаться, поскольку "преступники и работодатели" никогда не
несут ответственности.ВВС News отмечает, что активистки создали
фонд правовой защиты, который уже собрал более $15 млн. Средства
направят на юридическую поддержку лиц, как женщин, так и мужчин,
которые подвергаются сексуальным домогательствам на работе.К
инициативе присоединились всемирно известные актрисы: Кейт
Бланшетт, Натали Портман, Эмма Стоун, Алисия Викандер, Дакота
Джонсон, Бри Ларсон, Эмма Уотсон, Саманта Баркс, Мерил Стрип, Мила
Кунис и другие.В начале октября газета The New York Times
опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна
в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания,
продолжались в течение нескольких десятков лет. Актрисы Анджелина
Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд,
Роуз Макгоуэн, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о
том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами
со стороны Вайнштейна. По данным CNN, число женщин, обвиняющих
продюсера в домогательствах, достигло 40.Американский актер
Энтони Рэпп, мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен
Дэниел Бил и американский режиссер Тони Монтана заявили о
сексуальных домогательствах со стороны актера Кевина Спейси.
Также девять коллег актера по съемкам в сериале "Карточный
домик" сообщили, что он сделал съемочный процесс
"токсичным" и вел себя как "хищник".9 ноября пять женщин
обвинили американского комика Луи Си Кея в публичной
мастурбации. В специальном заявлении он признал, что женщины
им "восхищались" и он этим "безответственно пользовался".
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