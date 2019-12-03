Об этом говорится в обращении президента.

"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся". Первый этап - доступные кредиты для личного дела, для тех, кто хочет или начать, или расширить собственный бизнес", - сказал он.

Эта программа предусматривает возможность взять в кредит 1,5 млн гривен на пять лет под 5%, 7% или 9%.

"Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, например, автосервис, барбершоп или расширить свой магазинчик, сыроварню, производство мебели и, собственно, любое дело - пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь", - сказал Зеленский.

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