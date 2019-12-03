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Американские ученые смогли пересадить сердце мертвого человека и оживить его
03.12.2019 19:03
В США врачам удалось пересадить сердце мертвого человека и снова его запустить
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Теги:
relax
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