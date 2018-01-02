Сотрудники полиции вызвали на допрос бывшего жениха убитой Ирины Ноздровской Виталия Сергеева в качестве свидетеля. Об этом сообщил его отец Виктор Сергеев, передает Громадське .

Он заявил, что причиной такого решения стала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как они с сыном выходят из своего дома в Киеве с 21:00 в пятницу, 29 декабря, - в день, когда убили правозащитницу. Полицейские считают, что мотивом преступления могла стать неразделенная любовь, так как ранее пара разошлась.

Сергеева допрашивали более шести часов в райотделе Вышгорода. Его и отца общий автомобиль забрали в Гостомель для проведения экспертизы.

Также Сергеев отказался давать показания, сославшись на 63 статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Соответствующее заявление он сделал после прибытия адвоката, однако успел рассказать о знакомстве с Ноздровской до этого, передает ТСН .

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017-го. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя быть вместе. Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло, если честно. Но так вот оно теперь. Я так ее любил", - сказал он.

Кроме того, мужчина добавил, что убитая была занята работай и семейными делами.

"Я ее последний раз видел в августе месяце возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились о своей семье", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него догадки о личности преступника, Сергеев заявил, что не имеет никаких предположений.

"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать. Не знаю, честно", - указал он.

Мужчина подтвердил, что его допрашивали как свидетеля, а не подозреваемого.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, обнаруженная убитой в понедельник, 1 января, Ирина Ноздровская лично вела дело гибели собственной сестры, которая была сбита пьяным водителем Дмитрием Россошанским .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира