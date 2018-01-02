Южная Корея предлагает провести переговоры 9 января об участии КНДР в зимней Олимпиаде 2018. Также Сеул намерен обсудить восстановление связей с Пхеньяном. КНДР и Южная Корея могут обсудить олимпийское сотрудничество Фото: EPA Руководитель министерства объединения в Южной Корее Чо Монг Ен предлагает провести встречу 9 января в пограничной деревне Панмунджом, чтобы обсудить олимпийское сотрудничество. По его словам, если переговоры состоятся, Южная Корея попытается обсудить восстановление связей между Сеулом и Пхеньяном.В своем новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом. Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.В Олимпийском оргкомитете заявили, что участие КНДР в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году станет проявлением истинного олимпийского духа.Газета Financial Times писала, что Южная Корея попросила США отложить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle на время Олимпиады, чтобы снизить вероятность провокаций со стороны Пхеньяна.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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