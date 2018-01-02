Южная Корея предлагает провести переговоры 9 января об участии КНДР
в зимней Олимпиаде 2018. Также Сеул намерен обсудить восстановление
связей с Пхеньяном. КНДР и Южная Корея могут обсудить олимпийское
сотрудничество Фото: EPA Руководитель министерства объединения в
Южной Корее Чо Монг Ен предлагает провести встречу 9 января в
пограничной деревне Панмунджом, чтобы обсудить олимпийское
сотрудничество. По его словам, если переговоры состоятся, Южная
Корея попытается обсудить восстановление связей между Сеулом и
Пхеньяном.В своем новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын
заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для
участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он
также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с
Сеулом. Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о
намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая
пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.В Олимпийском оргкомитете
заявили, что участие КНДР в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018
году станет проявлением истинного олимпийского духа.Газета
Financial Times писала, что Южная Корея попросила
США отложить совместные военные учения Key Resolve и Foal
Eagle на время Олимпиады, чтобы снизить вероятность провокаций
со стороны Пхеньяна.С 2006 года КНДР произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет.
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