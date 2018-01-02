|Гайтана вперше показала свого чоловіка разом з донькою (ФОТО)
|02.01.2018 09:02
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В липні співачка вперше стала мамою, народивши донечку Ніколь-Сапфір, втім, якщо малеча з'являлась в Інстаграмі зіркової матусі одразу після народження, її батька і свого чоловіка Гайтана вперше показала напередодні у Інстаграмі, опублікувавши світлину.
У дописі зірка привітала фанів з Новим роком, але не підписала фото тегами і не позначила коханого, тож фани можуть лише здогадуватися, ким є чоловік співачки.
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