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Гайтана вперше показала свого чоловіка разом з донькою (ФОТО)
02.01.2018 09:02
Ще влітку, в інтерв'ю Каті Осадчій, відома українська співачка Гайтана зізналась, що з батьком тоді ще майбутньої своєї дитини одружилася рік тому, втім, зробила це тихо, не притягуючи уваги шанувальників та преси.

В липні співачка вперше стала мамою, народивши донечку Ніколь-Сапфір, втім, якщо малеча з'являлась в Інстаграмі зіркової матусі одразу після народження, її батька і свого чоловіка Гайтана вперше показала напередодні у Інстаграмі, опублікувавши світлину.

У дописі зірка привітала фанів з Новим роком, але не підписала фото тегами і не позначила коханого, тож фани можуть лише здогадуватися, ким є чоловік співачки.

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