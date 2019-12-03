Предлагают купить ваш товар через интернет, а вместо денег присылают липовые оповещения про якобы поступлении ожидаемых средств на счет. А еще мошенники выдают себя за работников банка, чтобы выманить данные кредиток. Как уберечь кровные во времена постоянных кибератак решили разобраться новости "Сегодня".

Ярослава выложила в интернет объявление о продаже детской коляски. Покупатель обещал перевести деньги на карту, а товар должен был забрать курьер.

"Парнишка посмотрел коляску, и тут приходит сообщение, что деньги зачислены на карту. Товар отдала, парнишка уехал, я начинаю испытывать карту, а на карте денег нет", – рассказывает Ярослава Волынец, которая пострадала от мошеннических действий.

Впоследствии она выяснила, что сообщение о поступлении денег прислали не из банка, а с обычного мобильного телефона. Это теперь – распространена схема выманивания средств.

Максим Луночкин, знаток по кибербезопасности:

"Единственный способ оперативно проверить – зайти в свой онлайн-клиент банка и проверить, действительно ли поступили эти средства".

Каждый седьмой украинец, по данным киберэкспертов, хотя бы раз получал ложные сообщения на мобильный о том, что якобы получил на свой счет деньги.

Впрочем, еще более популярна схема интернет мошенничества, когда на телефон жертвы приходит сообщение о якобы заблокированной кредитной карте. И для ее размораживания хозяин якобы должен позвонить по указанным конкретно номерам. Эти номера к банку не имеют никакого отношения. Но во время звонков по ним мошенники легко выманивают личные данные кредитных карточек. Преимущественно, у доверчивых пенсионеров. Завладев этими данными, злоумышленники опустошают счета.

"Банк никогда не будет спрашивать ни пин-коды, никакой персональной информации. Если у вас спрашивают по телефону сказать CVV-код, до какого числа она действительна, то ни в коем случае не сообщайте", – напоминает знаток по кибербезопасности.

Актер Вадим Залесский несколько лет воюет с такими мошенниками. Он умышленно раздражает псевдо-операторов, которые навязываются бесспорно с нечестными намерениями:

"У меня есть персонаж очень-таки приятный для уха аферистов. Это бабушка, у которой постоянно что-то происходит. Общаемся, общаемся, и довожу человека до кондиции".

Смешные видео, где бабушка испытывает терпение наглецов, собирают тысячи просмотров в интернете. Главная цель таких видео, конечно, не развлекательная. Вадим привлекает внимание к опасностям, притаившимся по ту сторону трубки. И учит потенциальных жертв давать отпор тем, кто посягает на их средства – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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