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МВД зафиксировало 57 акций в честь Степана Бандеры
02.01.2018 09:02
МВД зафиксировало 57 акций в честь Степана Бандеры По теме:

В 21 регионе Украины сегодня прошли 57 массовых мероприятий в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Участие в массовых акциях приняли более 6,5 тыс. человек, сообщили в пресс-центре , передает со ссылкой на .

Правопорядок во время их охраняли почти 1,3 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.

"Стоит отметить, что во время акций работали группы "полиции диалога". Конфликтов и столкновений зафиксировано не было ", - говорится в сообщении .

В "Правом секторе" заявляли, что колонны с факелами пройдут по улицам , Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #9 Para Bellum 16.10.2014 12:52
Я думал, Пореченков умнее. Во всяком случае, до сих пор он не производил впечатления зомбированного идиота. Видать,после аварии это с ним сделалось. А жаль, неплохой был актёр...
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0 #8 Виктор 16.10.2014 11:41
Интересно, он придурком родился или стал таким при фашисте Путине?
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0 #7 Василий 16.10.2014 10:29
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="украи нец"]Пореченков неправ[/£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&]< £$%&£$%& />Он просто - дебил.
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0 #6 RaiN 16.10.2014 08:38
Мдаа, Геноцид россиян в Украине, что тут сказать. Уже скоро почти год как ни с того ни с сего русских начали притеснять, унижать , убивать. :-* Да уж. И в Крыму там тоже притесняли,униж али, и на востоке Украина, вообщем бедным русским некуда деваться. Единственное что он правильно написал (этот актеришка) "Не принимаете это? Ну, слава Богу, что же вы здесь так мучитесь, езжайте отсюда и дайте нам возможность жить, как мы хотим. Чего вам здесь оставаться? Мало того, что вы сами мучитесь, так еще и нам кровь портите." <£$%&£$%& />Только это относится к России, Если в Украине геноцид?(блин аж смешно), дак зачем же здесь сидеть - убегайте в Рашу.
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0 #5 stepan 16.10.2014 08:06
этот актёришка хоть и слаб умом но правильно понимает проблему ряши,скоро всю эту срань и рвань будут трахать кавказцы во все щели...вот это и будет геноцыд рассеи
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0 #4 украинец 16.10.2014 07:44
Пореченков неправ
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0 #3 lux 16.10.2014 07:15
на всю жизнь запомню слова его персонажа фильма "ликвидация" академика -" а за что вас любить (русских), вы же все время воюете, а когда не воюете, то своих убиваете, и чужое делите" - класс!!!
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0 #2 Василий 16.10.2014 06:51
это чучело недоразвитое вместе с михалковым яркий пример рашенского зомби.<£$%&£$%& /> Из-за таких уйобков раша котится в Северную Корею и долго будет обвинять в своих бедах своих соседей, которые едят русских, истребляют в газовых камерах.<£$%&£$ %& /> Определитесь, наконец и соберите подобных себе со свей Европы и оставьте в покое народы, которые хотят жить не так как вам этого хочется, а вы живите своей - единоправильной жизнью. Никто в вашу рашу не лезет учить вас жить. Только вы вопите на весь мир, что загнивающие США и <£$%&£$%& />Европа не дают вам жизни, а сами только туда и претесь вместе со своими малолетними придурками.
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0 #1 Игорь 16.10.2014 05:07
Да, в Украине идёт истребление россиян-наёмник ов которые пришли в чужую страну с оружием и местных бандитов. В отношении россиян жителей Украины никакого геноцида нет, пусть этот господин снимет розовые очки и протрёт глаза.
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