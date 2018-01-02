|МВД зафиксировало 57 акций в честь Степана Бандеры
|02.01.2018 09:02
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В 21 регионе Украины сегодня прошли 57 массовых мероприятий в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Участие в массовых акциях приняли более 6,5 тыс. человек, сообщили в пресс-центре , передает со ссылкой на .
Правопорядок во время их охраняли почти 1,3 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.
"Стоит отметить, что во время акций работали группы "полиции диалога". Конфликтов и столкновений зафиксировано не было ", - говорится в сообщении .
В "Правом секторе" заявляли, что колонны с факелами пройдут по улицам , Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.
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