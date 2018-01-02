Президент США Дональд Трамп безупречно выбрал время для принятия решения о предоставлении Украине летальных вооружений.

Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post.

«Администрация Трампа в течение нескольких месяцев сомневалась, предоставлять ли оборонительное оружие Украине, но когда она наконец перешла к действиям, время было выбрано безупречно. В середине декабря агрессия со стороны возглавляемых Россией сил резко возросла: тяжелые артиллерийские и ракетные обстрелы откровенно отрицали тезис о том, что трехлетняя московская интервенция в Донецкой и Луганской областях перешла в стадию замороженного конфликта. Поговаривали, что Владимир Путин видел в эскалации в Украине способ объединить поддержку внутри страны накануне президентских выборов, которые состоятся в России в марте», – говорится в материале издания.

Как отмечает издание, решение Трампа предоставить вооруженным силам Украины противотанковые ракеты Javelin и согласовать продажу снайперских винтовок не остановит российское наступление, если оно будет иметь место, «но оно может заставить Путина взять паузу».

«Это достойное применение принципа «мир через силу» президента Рональда Рейгана, от которого Трамп, по собственному признанию, в восторге. Путин должен осознать, что его агрессия то ли в Украине, то ли в киберпространстве получит отпор и повлечет за собой ощутимые убытки для него. Количество американского оружия, которое получит Украина, скромное. Но официальные лица называют это вооружение «заплатками», поскольку они заполняют ключевые слабости в защите страны. На восточных фронтах украинским военным ежедневно угрожают вражеские снайперы. Теперь они смогут использовать снайперские системы M107A1, которые США им продают, чтобы уравнять шансы с противником. Аналогично Javelin могут уничтожать российские танки в случае нового наступления – и заставить Кремль взвесить потенциальные новые потери российских солдат в Украине, которые в Кремле, как и раньше, отрицают», – отмечает The Washington Post.

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