В понедельник, 25 июня, Высшая судебная палата Молдове оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе, сообщает РБК-Украина

Стоит отметить, что ранее 19 июня суд Кишинева признал недействительными выборы мэра Кишинева, а Апелляционная палата затем оставила в силе решение первой инстанции.

По данным источника, на выборах, которые состоялись 20 мая, выиграл Андрей Нэстасе, набрав около 52% голосов, тем самым обогнав своего оппонента Иона Чебана с 48% голосов.

Как сообщал svodka.net, 25 июня Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе н аназвала досрочные президентские и парламентские выборы в Турции нечестными.

По данным ОБСЕ, в ходе избирательной кампании оппозиция была поставлена в невыгодное положение, в то время как правительственные политические объединения - Партия справедливости и развития и Партия националистического движения - наделялись неправомерными преимуществами.

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