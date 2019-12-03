Андрей Головачев

Заводи пластинку снова

Иван Варченко, советник МВД:

«Мы исходим из того, что война с Россией началась не сегодня, не вчера, не в 2014 году. Война с Россией началась 350 лет назад, когда Украина провозгласила свое желание быть демократической страной, а Российская империя всячески пыталась помешать Украине реализоваться как европейское, демократическое государство».

Да,да!! Именно так! Мы исходим. Кто это мы? Ну, неважно.

Помнится за пару лет до Евромайдана я читал статью одного "историка", который на голубом глазу доказывал что Б. Хмельницкий является отцом украинского парламентаризма, создателем прообраза украинской президентской республики, опытным макроэкономистом, который смог добиться бездефицитного (!!) бюджета. Ну и попутно утверждалось, что казачество времен Хмельницкого это был некий фермерский класс.

Общий вывод академической статьи напрашивался сам собой - в середине 17 века по уровню развития капиталистических отношений Украина уже опережала Англию, Францию и Нидерланды, задолго до Монтескье пришла к доктрине разделения властей и вообще стояла на передовом крае зарождающейся глобализации и модернизации.

Правда во времена, когда изобретался этот исторический опус, Богдан Зиновьевич еще был в фаворе и входил в мартиролог отцов - основателей украинской нации. Однако, после Евромайдана, в свете новых представлений об истории отношений России и Украины, роль Хмельницкого стали пересматривать и одно время вообще встал вопрос о демонтаже памятника человеку, который "вырвал Украину из цивилизованной Европы и передал под власть русскому царю" и тем самым на 300 лет задержал европейский вектор развития.

Но, оставим в стороне Хмельницкого, его историческую роль постоянно будут менять в угоду геополитической конъюнктуре.

Для этого,собственно, и создаются всевозможные институты памяти

А сейчас уже понятно, что чем ближе крах Минских соглашений, тем сильнее снова начинает звучать тема "прерванного демократического , проевропейского курса в 1654г." Впереди новая волна обострения отношения с Россией.

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