Бренд украинской водки ARCTICA стал финалистом престижного конкурса Effie Awards Ukraine 2017, определяющий лучших в проведении рекламных кампаний. Об этом сообщается на странице бренда в Facebook, передает .

“Effie Awards - это крупнейшая награда в области маркетинговых коммуникаций.

Быть между лучших - это и твой путь.

Выбирай лучшее, выбирай ARCTICA”, - отмечается в сообщении.

Справка : Премие Effie награждаются наиболее успешные рекламные кампании, проводимые на украинском рынке.

В 2017 году конкурсные работы Премии Effie оценивала команда жюри из 130 экспертов рекламно-коммуникационного рынка, между которых: ведущие маркетинг-специалисты, топ-менеджеры коммуникационных агентств, медиа эксперты и др.

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