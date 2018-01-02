Представители крупного бизнеса хотят, чтобы в Украине не отбирали собственность и все работали в равных условиях, и ждут, что президент введет одинаковые правила и будет сам их выполнять, сказал журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Как хорошо платить налоги, зная, что и вы их платите. Но если вы не будете платить, я буду чувствовать себя лохом Фото: Gordonua.com "Я задавал вопрос самым богатым людям Украины: "Вы готовы играть по правилам?" Я вам клянусь, все сказали: "Да, мы готовы играть по правилам, мы готовы жить, как в Америке, Германии, Швейцарии, как во всех цивилизованных странах. Но есть три условия. Условие первое: чтобы у нас не отбирали собственность задним числом. Второе: чтобы все были в одинаковых условиях. Условие третье: чтобы была политическая воля первого лица и чтобы первое лицо вело себя в бизнесе точно так же, как мы, – платило все налоги и работало по одним законам с нами", – пересказал Гордон разговор с бизнесменами.Журналист считает, что после того, как эти условия начнут выполнять крупные предприниматели, "вся страна быстро начнет жить по правилам". "Все наши олигархи (а с большинством из них я лично разговаривал) готовы жить по правилам, но надо начинать с первого лица. Чтобы первое лицо ввело эти правила, договорилось и четко, неукоснительно их выполняло. Вслед за ними вся страна быстро начнет жить по правилам", – предположил журналист.Людям намного спокойнее жить, выполняя законы, но законы должны выполнять все без исключений, подчеркнул он."Как хорошо платить налоги и жить чистым, свободным, спокойным, не бояться проверок. Как хорошо мне платить налоги, зная, что и вы их платите. Но если вы не будете их платить, я буду чувствовать себя лохом, перестану себя ценить и буду думать: "Я выворачиваюсь, пытаюсь, обеспечиваю, почему же они так не живут?" следовательно правила должны быть едины для всех. Как только первое лицо скажет: "Ребята, живем по правилам и начинаем с меня", в стране будет порядок. Вот моя формула. Но делать это надо быстрее, поскольку ситуация усугубляется", – заявил журналист. ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Сразу после прихода к власти в 2014 году президент Петр Порошенко заявил, что Украина взяла курс на деолигархизацию, и назвал ее между ключевых задач руководства государства на ближайший год.В 2015 году он подчеркнул, что эта программа будет воплощена в жизнь "независимо от фамилий олигархов". В том же году самые влиятельные бизнесмены Украины провели две встречи в Киеве – в августе и декабре. После второй встречи один из ее участников, бизнесмен и народный депутат Сергей Тарута, сказал, что бизнес готов работать по новым правилам и отказаться от всех преференций, но у президента нет политической воли для проведения реформ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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