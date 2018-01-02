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Представители крупного бизнеса хотят, чтобы в Украине не отбирали
собственность и все работали в равных условиях, и ждут, что
президент введет одинаковые правила и будет сам их выполнять,
сказал журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий
Гордон. | Гордон: Как хорошо платить налоги, зная, что
и вы их платите. Но если вы не будете платить, я буду чувствовать
себя лохом Фото: Gordonua.com "Я задавал вопрос самым богатым людям
Украины: "Вы готовы играть по правилам?" Я вам клянусь, все
сказали: "Да, мы готовы играть по правилам, мы готовы жить, как в
Америке, Германии, Швейцарии, как во всех цивилизованных странах.
Но есть три условия. Условие первое: чтобы у нас не отбирали
собственность задним числом. Второе: чтобы все были в одинаковых
условиях. Условие третье: чтобы была политическая воля первого лица
и чтобы первое лицо вело себя в бизнесе точно так же, как
мы, – платило все налоги и работало по одним законам с
нами", – пересказал Гордон разговор с бизнесменами.Журналист
считает, что после того, как эти условия начнут выполнять крупные
предприниматели, "вся страна быстро начнет жить по
правилам". "Все наши олигархи (а с большинством из них я лично
разговаривал) готовы жить по правилам, но надо начинать с первого
лица. Чтобы первое лицо ввело эти правила, договорилось и четко,
неукоснительно их выполняло. Вслед за ними вся страна быстро начнет
жить по правилам", – предположил журналист.Людям намного
спокойнее жить, выполняя законы, но законы должны выполнять все без
исключений, подчеркнул он."Как хорошо платить налоги и жить чистым,
свободным, спокойным, не бояться проверок. Как хорошо мне платить
налоги, зная, что и вы их платите. Но если вы не будете их платить,
я буду чувствовать себя лохом, перестану себя ценить и буду думать:
"Я выворачиваюсь, пытаюсь, обеспечиваю, почему же они так не
живут?" следовательно правила должны быть едины для всех. Как
только первое лицо скажет: "Ребята, живем по правилам и начинаем с
меня", в стране будет порядок. Вот моя формула. Но делать это надо
быстрее, поскольку ситуация усугубляется", – заявил
журналист. ВИДЕОВидео: 112 Украина /
YouTube Сразу после прихода к власти в 2014 году президент Петр
Порошенко заявил, что Украина взяла курс на деолигархизацию,
и назвал ее между ключевых задач руководства
государства на ближайший год.В 2015 году он подчеркнул,
что эта программа будет воплощена в жизнь "независимо от
фамилий олигархов". В том же году самые влиятельные бизнесмены
Украины провели две встречи в Киеве – в августе и
декабре. После второй встречи один из ее участников, бизнесмен
и народный депутат Сергей Тарута, сказал, что бизнес готов
работать по новым правилам и отказаться от всех преференций,
но у президента нет политической воли для проведения реформ.
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