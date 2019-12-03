|Чому Бред Пітт розплакався?
|03.12.2019 20:05
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І тепер Бред зізнався, що відчуває себе слабо.
«Я не плакав уже років 20, але зараз я відчуваю себе набагато більш вразливим. Переїхали мої діти, друзі, знайомі... Просто переїхали», - сказав він в інтерв'ю журналу Interview.
Але після додав, що, може, це і не так погано:
«Я думаю, що це може бути і хорошим знаком. Правда, поки не знаю, до чого це призведе», - зізнався Пітт.
До речі, недавно Анджеліна в інтерв'ю американському журналу Harper's Bazaar розповіла, що саме Бред не дає переїхати їй і її дітям.
«Я хотіла б жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз я повинна постійно проживати там, де хоче жити їх батько», - розповіла зірка.
Хто говорить правду: Енджі чи Бред?
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